Британська розвідка оцінила наслідки найуспішнішого удару ЗСУ по Росії у 2025 році

Удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. Росія якийсь час не зможе використовувати авіабазу для ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, в ніч з 19 на 20 березня Збройні сили України завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації Енгельс-2. Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.

За даними британської розвідки, у зоні ураження перебувала ціла низка авіаційних боєприпасів, які використовуються проти України, що завдало значної шкоди.

"Значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі, змусивши Росію зміцнити оборону і поповнити запаси боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Російські літаки, найімовірніше, також були перекинуті на сусідні аеродроми, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції з нанесення глибоких ударів.

"Цей удар є найуспішнішим ударом України по російському складу боєприпасів у 2025 році і продовжує регулярні удари українських БПЛА вглиб російської території. Він також підкреслює, що російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у захисті своїх стратегічних військових об'єктів", - зазначають у Міноборони Британії.