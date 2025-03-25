Британська розвідка оцінила наслідки найуспішнішого удару ЗСУ по Росії у 2025 році
Удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. Росія якийсь час не зможе використовувати авіабазу для ракетних ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
Як наголошується у зведенні, в ніч з 19 на 20 березня Збройні сили України завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації Енгельс-2. Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.
За даними британської розвідки, у зоні ураження перебувала ціла низка авіаційних боєприпасів, які використовуються проти України, що завдало значної шкоди.
"Значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі, змусивши Росію зміцнити оборону і поповнити запаси боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Російські літаки, найімовірніше, також були перекинуті на сусідні аеродроми, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції з нанесення глибоких ударів.
"Цей удар є найуспішнішим ударом України по російському складу боєприпасів у 2025 році і продовжує регулярні удари українських БПЛА вглиб російської території. Він також підкреслює, що російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у захисті своїх стратегічних військових об'єктів", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 20 березня завдали удару по складу боєприпасів на авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області. На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії Maxar за 21 березня видно пошкодження.
На місці деяких будівель - воронки від вибухів. Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 і Ту-95.