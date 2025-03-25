ЗСУ відбили ворожий штурм на Куп'янському напрямку (відео)
На Куп’янському напрямку бійці 43-ї окремої механізованої бригади розбили колону з десантом окупантів, які йшли на штурм їхніх позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Як повідомляється, днями російські загарбники бронеколоною йшли на штурм наших оборонних укріплень на Куп'янському напрямку.
Окупанти спробували штурмувати позиції наших захисників, але спільними зусиллями підрозділи механізованої бригади дали їм гідну відсіч. Ворожий наступ було відбито, втрат українських позицій не допущено.
В результаті бойової роботи були знищені: танк, три бойові машини піхоти, бронетранспортер, вантажівка "Урал", квадроцикл, а також значна кількість ворожих штурмовиків.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 905 тисяч окупантів.
Зокрема, минулої доби втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему та іншу техніку ворога.
Також сьогодні українські бійці знищили приховану штурмову техніку росіян у Серебрянському лісі.
А на Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм і зупинили колону бронетехніки дронами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.