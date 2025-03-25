ЗСУ відбили ворожий штурм на Куп'янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку бійці 43-ї окремої механізованої бригади розбили колону з десантом окупантів, які йшли на штурм їхніх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".