Директор ЦРУ: українці битимуться голими руками, якщо умови миру їх не влаштують

Армію України продовжують недооцінювати у світі. Українські воїни боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати.

Як передає РБК-Україна , про це під час слухань у Сенаті США заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Сенатор Джеррі Моран запитав у Реткліффа, які ризики є для США, якщо Росія досягне своїх максималістичних цілей у рамках мирної угоди з Україною.

Директор ЦРУ у відповідь заявив, що президент США Дональд Трамп зараз хоче завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру. І в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа.

За словами Реткліффа, він згоден, що у Росії є перевага на полі бою, вона повільно просувається вперед.

"Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я впевнений, на підставі моїх спостережень, з точки зору розвідки, вони битимуться голими руками, якщо їм доведеться, якщо у них не буде прийнятних умов для міцного миру", - додав він.

При цьому Реткліфф запевнив, що Трамп усвідомлює небезпеку в разі, якщо Росія отримає те, чого хоче. І якщо "переговори будуть успішними", обидві сторони не досягнуть своїх максималістських цілей.