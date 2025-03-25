Директор ЦРУ: українці битимуться голими руками, якщо умови миру їх не влаштують
Армію України продовжують недооцінювати у світі. Українські воїни боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати.
Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у Сенаті США заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.
Сенатор Джеррі Моран запитав у Реткліффа, які ризики є для США, якщо Росія досягне своїх максималістичних цілей у рамках мирної угоди з Україною.
Директор ЦРУ у відповідь заявив, що президент США Дональд Трамп зараз хоче завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру. І в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа.
За словами Реткліффа, він згоден, що у Росії є перевага на полі бою, вона повільно просувається вперед.
"Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я впевнений, на підставі моїх спостережень, з точки зору розвідки, вони битимуться голими руками, якщо їм доведеться, якщо у них не буде прийнятних умов для міцного миру", - додав він.
При цьому Реткліфф запевнив, що Трамп усвідомлює небезпеку в разі, якщо Росія отримає те, чого хоче. І якщо "переговори будуть успішними", обидві сторони не досягнуть своїх максималістських цілей.
Червоні лінії України
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна розповіли, що під час зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня Україна позначила свої "червоні лінії".
Зокрема, Україна не може прийняти вимоги Росії про скорочення власної армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.