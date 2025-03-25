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Директор ЦРУ: українці битимуться голими руками, якщо умови миру їх не влаштують

Вашингтон, Вівторок 25 березня 2025 22:56
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Директор ЦРУ: українці битимуться голими руками, якщо умови миру їх не влаштують Фото: Джон Реткліфф, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Армію України продовжують недооцінювати у світі. Українські воїни боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати.

Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у Сенаті США заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Сенатор Джеррі Моран запитав у Реткліффа, які ризики є для США, якщо Росія досягне своїх максималістичних цілей у рамках мирної угоди з Україною.

Директор ЦРУ у відповідь заявив, що президент США Дональд Трамп зараз хоче завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру. І в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа.

За словами Реткліффа, він згоден, що у Росії є перевага на полі бою, вона повільно просувається вперед.

"Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я впевнений, на підставі моїх спостережень, з точки зору розвідки, вони битимуться голими руками, якщо їм доведеться, якщо у них не буде прийнятних умов для міцного миру", - додав він.

При цьому Реткліфф запевнив, що Трамп усвідомлює небезпеку в разі, якщо Росія отримає те, чого хоче. І якщо "переговори будуть успішними", обидві сторони не досягнуть своїх максималістських цілей.

Червоні лінії України

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна розповіли, що під час зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня Україна позначила свої "червоні лінії".

Зокрема, Україна не може прийняти вимоги Росії про скорочення власної армії.

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