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Вражено місце зосередження ворога. ЗСУ ліквідували десятки військових РФ в Курській області

Вівторок 25 березня 2025 09:33
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Вражено місце зосередження ворога. ЗСУ ліквідували десятки військових РФ в Курській області Фото: ЗСУ зруйнували місце зосередження сил РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ завдали точного удару по місцю зосередження сил противника в Курській області. У результаті атаки було знищено десятки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області.

В результаті точного удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 російських окупантів.

Це знищення суттєво знижує здатність противника вести бойові дії в Сумській та Курській областях, що є важливими для захисту України.

Льотчики Повітряних Сил, а також інші складові сил оборони України, продовжують активну боротьбу, завдаючи точкових ударів по ворогу, щоб послабити його військовий потенціал і забезпечити безпеку на лінії фронту.

Удари Сил оборони по РФ

Сили оборони активно завдають ударів по командних пунктах російських військ, щоб ослабити їхнє угруповання на різних напрямках. Так ЗСУ вразили командно-спостережний пункт російських окупантів.

Крім того, ЗСУ ударили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався у захопленому Харцизьку Донецької області.

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