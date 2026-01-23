"Ситуація вкрай важка". Кличко вдруге закликав киян за можливості виїхати за місто
Ситуація в Києві через стан енергосистеми залишається вкрай важка. Тому кияни за можливості мають виїхати за межі столиці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент", - наголосив мер.
За його словами, Київ готується до реагування на різні сценарії розвитку подій, зважаючи на те, що "ворог, з великою ймовірністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни".
Міська влада вже визначила в кожному районі столиці опорні пункти обігріву, де у разі потреби зможе залишатися на ночівлю велика кількість людей. У цих пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву, зокрема мобільними котельнями, а також харчуванням і засобами гігієни.
Мер закликав киян заздалегідь підготуватися до можливих ускладнень.
"Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - звернувся він до мешканців столиці.
Окремо Кличко звернувся до роботодавців із проханням організувати гнучкі графіки роботи та, за можливості, перевести працівників на дистанційний формат.
Він також зазначив, що в кожному районі міста першою ланкою реагування є районні державні адміністрації, які "оперативно збирають інформацію та організовують роботу на місці в координації з міським штабом".
"Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розв’язуємо спільно, всі разом", - підкреслив мер.
За словами Кличка, плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях обговорюватимуться на штабі з головами районів. Він додав, що всі міські служби та департаменти КМДА працюють цілодобово.
"Сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації", - заявив мер, додавши, що безперервно працюють комунальні служби, лікарні та соціальні заклади.
Ситуація зі світлом і опаленням у Києві
У ніч на 22 січня в Києві розпочали поетапне відновлення теплопостачання більш ніж у трьох тисячах житлових будинків. Водночас у міській владі попереджають: подача тепла повністю стабілізується протягом двох діб.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом столиця перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, однак прогнозованих графіків.
За його словами, 21 січня енергетикам вдалося заживити всі об’єкти критичної інфраструктури Києва, які були знеструмлені внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 20 січня. Попри це, ситуація з електропостачанням у місті залишається складною.
Також Шмигаль зазначив, що 22 січня стало найважчим днем для енергетичної системи України з моменту масштабного блекауту в листопаді 2022 року.
До відновлення енергопостачання в столиці після російських обстрілів долучаються міжнародні партнери. Зокрема, Польща передасть Києву та громадам навколо нього 400 генераторів різних типів.