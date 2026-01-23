Ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася: в "Укренерго" назвали причину

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Сьогодні вранці ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в "Укренерго", головна причина вимушених відключень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

"Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт", - зазначили в компанії.

Чому це стається?

В "Укренерго" пояснили, що обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.

Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.

Прогноз "Укренерго"

Як зазначили у компанії, енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

"Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів", - додали в "Укренерго".

Енергетики просять українців із розумінням поставитися до ситуації та споживати сьогодні електроенергію максимально раціонально.