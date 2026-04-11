Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива, - FT

В субботу, 11 апреля, переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом.

По словам источников, обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения. Причина в позициях. В частности, Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него. Помимо этого, иранские переговорщики отказываются от идей о "совместном контроле", несмотря на встречу высокого уровня - вице-президента США Джей Ди Вэнса и лидером военного времени Ирана Мохаммедом Багером Галибафом. Один из источников добавил, что сейчас переговорщики проводят рабочий ужин, после чего в этот же день вечером состоятся технические обсуждения.