Переговори США та Ірану наближаються до прориву: Рубіо анонсував "хороші новини"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими годинами можуть з’явитися "деякі хороші новини" щодо ситуації навколо Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Під час візиту до Індії Рубіо натякнув, що вже найближчим часом можуть з’явитися важливі новини щодо переговорів.

"Я дійсно вважаю, що на цьому фронті є деякі хороші новини, але це не остаточні новини, - заявив держсекретар США. - Але, можливо, трохи пізніше сьогодні ми зможемо розповісти більше".

За його словами, останніми днями сторони просунулися вперед, однак попереду ще залишаються складні питання.

"Було досягнуто певного прогресу, - додав Рубіо. - Я не хочу применшувати це, але також хочу застерегти, що нам ще є над чим працювати".

Він також повідомив, що США разом із партнерами в країнах Перської затоки працюють над параметрами можливої угоди.

За його словами, США бачать "певний прогрес за останні 48 годин", і у разі успіху домовленостей це може "забезпечити нам не лише повністю відкриті протоки - і я маю на увазі відкриті протоки без мита - а й вирішити деякі ключові питання, що лежать в основі колишніх амбіцій Ірану щодо ядерної зброї".

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, останніми днями США та Іран активізували переговори щодо можливої мирної угоди.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що сторони обговорюють так званий "меморандум про взаєморозуміння", який може стати першим етапом майбутніх домовленостей. Після цього протягом 30-60 днів планують перейти до ширшої угоди щодо ядерного питання.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що угода між сторонами "в основному узгоджена", а переговорникам залишилося погодити окремі деталі.