Переговоры США и Ирана приближаются к прорыву: Рубио анонсировал "хорошие новости"
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие часы могут появиться "некоторые хорошие новости" по ситуации вокруг Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время визита в Индию Рубио намекнул, что уже в ближайшее время могут появиться важные новости относительно переговоров.
"Я действительно считаю, что на этом фронте есть некоторые хорошие новости, но это не окончательные новости, - заявил госсекретарь США. - Но, возможно, чуть позже сегодня мы сможем рассказать больше".
По его словам, в последние дни стороны продвинулись вперед, однако впереди еще остаются сложные вопросы.
"Был достигнут определенный прогресс, - добавил Рубио. - Я не хочу преуменьшать это, но также хочу предостеречь, что нам еще есть над чем работать".
Он также сообщил, что США вместе с партнерами в странах Персидского залива работают над параметрами возможного соглашения.
По его словам, США видят "определенный прогресс за последние 48 часов", и в случае успеха договоренностей это может "обеспечить нам не только полностью открытые проливы - и я имею в виду открытые проливы без пошлины - но и решить некоторые ключевые вопросы, лежащие в основе прежних амбиций Ирана по ядерному оружию".
Переговоры между США и Ираном
Напомним, в последние дни США и Иран активизировали переговоры о возможном мирном соглашении.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны обсуждают так называемый "меморандум о взаимопонимании", который может стать первым этапом будущих договоренностей. После этого в течение 30-60 дней планируют перейти к более широкому соглашению по ядерному вопросу.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что соглашение между сторонами "в основном согласовано", а переговорщикам осталось согласовать отдельные детали.
Одной из центральных тем переговоров стал Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходила значительная часть мировых поставок нефти и газа.
Впрочем, в Тегеране позже опровергли заявления Трампа о якобы полном открытии пролива. Иранские власти подчеркнули, что контроль над маршрутом, разрешениями на прохождение судов и правилами судоходства будет оставаться за Исламской Республикой.