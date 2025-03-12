Переговори у Саудівській Аравії розбивають плани Росії посварити США та Україну, - Зеленський

Російська Федерація (РФ) робить все, щоб посварити Україну та Сполучені Штати Америки (США), втім, вчорашні переговори у Саудівській Аравії - розбивають плани ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Росіяни зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. І я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки йде деескалація. І це так й повинно бути між партнерами", - заявив Зеленський.

Переговори України та США у Саудівській Аравії

Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулась зустріч української та американської делегацій. Діалог тривав протягом восьми годин і як результат сторони дійшли низки домовленостей:

Київ погодився на пропозицію Вашингтона щодо 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Наразі очікується рішення Росії;

США, своєю чергою, відновили військову допомогу та обмін розвідданими;

Штати та Україна все ж підпишуть угоду щодо рідкісноземів.

Окремо варто додати й те, що на початку березня між Зеленським й головою Білого дому Дональдом Трампом сталася сварка під час їхньої зустрічі в Овальному кабінету. Після цього президент США звинуватив президента України в тому, що той нібито "не хоче миру".