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Переговори у Саудівській Аравії розбивають плани Росії посварити США та Україну, - Зеленський

Середа 12 березня 2025 15:51
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Переговори у Саудівській Аравії розбивають плани Росії посварити США та Україну, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) робить все, щоб посварити Україну та Сполучені Штати Америки (США), втім, вчорашні переговори у Саудівській Аравії - розбивають плани ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Росіяни зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. І я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки йде деескалація. І це так й повинно бути між партнерами", - заявив Зеленський.

Переговори України та США у Саудівській Аравії

Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулась зустріч української та американської делегацій. Діалог тривав протягом восьми годин і як результат сторони дійшли низки домовленостей:

Окремо варто додати й те, що на початку березня між Зеленським й головою Білого дому Дональдом Трампом сталася сварка під час їхньої зустрічі в Овальному кабінету. Після цього президент США звинуватив президента України в тому, що той нібито "не хоче миру".

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