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Переговоры в Саудовской Аравии разбивают планы России поссорить США и Украину, - Зеленский

Среда 12 марта 2025 15:51
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Переговоры в Саудовской Аравии разбивают планы России поссорить США и Украину, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) делает все, чтобы поссорить Украину и Соединенные Штаты Америки (США), впрочем, вчерашние переговоры в Саудовской Аравии - разбивают планы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"Россияне сделают все, чтобы поссорить Украину с Америкой. И я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Наоборот идет деэскалация. И это так и должно быть между партнерами", - заявил Зеленский.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Диалог продолжался в течение восьми часов и как результат стороны пришли к ряду договоренностей:

Отдельно стоит добавить и то, что в начале марта между Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом произошла ссора во время их встречи в Овальном кабинете. После этого президент США обвинил президента Украины в том, что тот якобы "не хочет мира".

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