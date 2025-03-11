Зеленський: США запропонували повне припинення вогню, Київ погодився, слово за РФ

Сполучені Штати Америки запропонували встановити 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Воно має охопити не лише ракетні та дронові атаки, а й бойові дії на всій лінії фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок", – заявив Зеленський.

За його словами, ключовим завданням США стане переконання Росії підтримати це рішення.

"Ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться - у той самий момент тиша запрацює", - пояснив президент.

Він також зазначив, що Вашингтон готовий відновити оборонну допомогу Україні, включно з передачею розвідданих.

Президент підкреслив, що у разі дотримання 30-денного режиму тиші Київ разом із партнерами зможе підготувати робочі документи, які гарантуватимуть тривалий мир і безпеку.

"Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди", - підсумував він.

Припинення вогню

Раніше Bloomberg писало, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися, щоб Україна погодилася на швидке припинення вогню з Росією. Така згода є умовою для підписання угоди про корисні копалини.

Тоді Зеленський пропонував встановити припинення вогню на морі та в повітрі. За його словами, такими можуть бути перші етапи завершення війни.

Водночас, політолог Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна розповів, що з припиненням вогню між Україною і Росією на суші можуть виникнути проблеми. Причина в тому, що немає стабільної лінії фронту.

Переговори в Саудівській Аравії

У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегації США та України, на якій були присутні керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга. А ось Штати представляли держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц.

Зустріч делегації у Джидді тривала понад п'ять годин.

Незадовго до початку перемовин глава ОП Андрій Єрмак говорив, що Україна прагне миру і готова вести переговори, щоб припинити війну, а також підходить до сьогоднішніх переговорів з офіційними особами США з "дуже відкритого" місця.

Згодом спікер Держдепу Теммі Брюс згодом заявила, що американська делегація досить оптимістично налаштована щодо зустрічі представників України та США у Саудівській Аравії. І що невдовзі очікуються "фантастичні новини для людства".

Що відомо про перемовини України та США у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.