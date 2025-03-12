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Глава розвідки США підтвердила відновлення обміну розвідданими з Україною

Середа 12 березня 2025 10:55
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Глава розвідки США підтвердила відновлення обміну розвідданими з Україною Фото: Тулсі Габбард, директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пауза в обміні розвідувальними даними між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Національної розвідки США Тулсі Габбард.

"Завдяки лідерству президента США (Дональда Трампа, - ред.), ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента, пауза в обміні розвідданими з Україною закінчилася.

Обмін розвідданими між Україною та США

На початку березня Штати призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною після перепалки між президентом Володимиром Зеленським, головою Білого дому Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Овальному кабінету.

Нормалізувати питання поставки допомоги, а також відновлення обміну розвідувальними даними вдалось після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.

Також стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ Україні до своїх супутникових знімків в рамках програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Окремо варто додати, що під час переговорів у Саудівській Аравії Штати запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Київ, своєю чергою, підтримав пропозицію.

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