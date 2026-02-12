UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Переговори Мерца і Путіна: чи підтримують цю ідею німці - дані опитування

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Більшість німців підтримує ідею проведення прямих переговорів між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання оприлюднило результати опитування YouGov, яке демонструє, що 58% громадян Німеччини скоріше або навіть повністю підтримують проведення переговорів між Мерцем і Путіним. При цьому 26% респондентів заявили, що вони проти цієї ідеї.

Зазначається, що найбільша підтримка проведення переговорів зафіксована серед прихильників партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини". 64% виборців партії Мерца відповіли, що підтримують цю ідею.

Видання повідомляє, що найнижча підтримка ідеї переговорів між канцлером Німеччини і російським диктатором серед прихильників "Лівої партії" - 47%.

Ідея переговорів з Путіним

Нагадаємо, нещодавно Мерц заявив, що ЄС завжди готовий проводити переговори з РФ для завершення війни в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

Раніше лідер Франції Еммануель Макрон припустив можливість контакту "найближчими тижнями" з Путіним. Він не виключив проведення відповідних переговорів на тлі триваючих обговорень з питань безпеки та війни в Україні.

Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко відреагував на заяви Макрона про можливий діалог з Путіним, заявивши, що подібні сигнали мають показний характер і розраховані на зовнішню аудиторію.

Водночас головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав Москву, де провів конфіденційні зустрічі з представниками російського керівництва.

Метою візиту стало прагнення Парижа домогтися участі Європи в переговорах щодо майбутньої архітектури безпеки та процесу завершення війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінФрідріх Мерц