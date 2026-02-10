ua en ru
Головна » Новини » Політика

Макрон закликав ЄС відновити діалог із Росією без тиску на Україну

Вівторок 10 лютого 2026 12:16
Макрон закликав ЄС відновити діалог із Росією без тиску на Україну Фото: президент Франції Еммануель Макрон та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував кільком європейським колегам відновити діалог із Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

Читайте також: Mirage, SCALP та рекордна кількість авіабомб: Франція готує допомогу Україні.

За словами французького лідера, війна Росії проти України перейшла в нову фазу. Він зазначив, що "ця війна на виснаження вступила у свою фінальну стадію", і втрати обох сторін дають підставу замислитися над тим, як покласти край конфлікту.

Крім того, Макрон додав, що США висловили готовність допомогти у зупиненні війни.

Президент Франції пояснив свою позицію так: "Ми хочемо делегувати ці дискусії іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам Росія чи ні, вона залишиться тут і завтра".

За його словами, сама Франція вже відновила канал обговорення на технічному рівні. Він наголосив, що діалог Європи з Росією необхідний.

"Ви хотіли б, щоб американські посли та представники вели переговори про дату вступу України до Європейського союзу від вашого імені, від імені Європи? Ні, вибачте. Це питання самоповаги", - пояснив Макрон.

Він зазначив, що важливо структурувати поновлення європейських дискусій з Росією, не чинячи тиску на Україну, але при цьому не залежати від третьої сторони.

Як пояснив Макрон, саме з цієї причини він "запропонував кільком європейським колегам відновити такий діалог".

"Для деяких було ще занадто рано відправляти своїх дипломатичних радників, як це зробили ми", - додав президент Франції.

Заклики до діалогу з Путіним

Нагадаємо, у грудні Макрон заявив про необхідність для Європи відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро сказав, що Париж ніколи не виключав діалог з Росією за умови повної прозорості з Україною.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий вести діалог із Макроном.

Франція Російська Федерація Еммануель Макрон Війна в Україні
