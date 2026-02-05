ua en ru
Війна в Україні

Обговорювали Україну: Макрон таємно відправив парламентера до Москви

Франція, РФ, Четвер 05 лютого 2026 00:52
Обговорювали Україну: Макрон таємно відправив парламентера до Москви
Автор: Никончук Анастасія

На тлі триваючих консультацій щодо завершення війни в Україні європейські країни прагнуть закріпити свою участь у формуванні майбутньої системи безпеки. І Франція входить до їх числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Читайте також: Трамп "злив" особисті листування з Макроном і Рютте, які згадували Україну

Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн на початку тижня відвідав Москву, де провів конфіденційні зустрічі з представниками російського керівництва.

Метою візиту стало прагнення Парижа домогтися участі Європи в переговорах щодо майбутньої архітектури безпеки та процесу завершення війни в Україні.

Контакти з Кремлем і позиція Парижа

У рамках поїздки Еммануель Бонн провів зустріч із головним помічником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Повідомляється, що візит відбувся на тлі триваючих мирних консультацій в Абу-Дабі між представниками США, Росії та України, в яких країни Європейського союзу поки що не беруть участі офіційно.

Французька сторона наполягає на тому, що будь-які домовленості про припинення вогню і подальші кроки щодо врегулювання конфлікту не можуть ухвалюватися без прямої участі європейських держав.

У Парижі наголошують, що безпека континенту не повинна обговорюватися виключно у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою.

Можливий діалог на найвищому рівні

Коментуючи перспективи власного діалогу з Володимиром Путіним, президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що відповідна робота ведеться на підготовчому рівні.

"Це готується. Обговорення проходять на технічному рівні", - заявив він під час зустрічі з фермерами.

У Франції наголошують, що майбутнє європейської безпеки безпосередньо пов'язане з результатами переговорів щодо України, тому участь ЄС у цьому процесі розглядається як принципово необхідна.

Нагадуємо, що Макрон припустив можливість контакту з Путіним найближчими тижнями, не виключивши проведення відповідних переговорів на тлі триваючих обговорень з питань безпеки і війни в Україні.

Зазначимо, що Лавров різко відреагував на заяви Макрона про можливий діалог з Путіним, заявивши, що подібні сигнали мають показний характер і розраховані на зовнішню аудиторію.

