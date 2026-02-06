ЄС готовий до переговорів з Росією, але за однієї умови, - Мерц

Європейський Союз завжди готовий проводити переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мерц під час візиту в Абу-Дабі заявив журналістам про готовність ЄС до діалогу з Росією.

Однак, за словами німецького канцлера, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу між Україною та РФ.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", - зазначив Мерц.