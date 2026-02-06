ua en ru
ЄС готовий до переговорів з Росією, але за однієї умови, - Мерц

П'ятниця 06 лютого 2026 14:13
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз завжди готовий проводити переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Обговорювали Україну: Макрон таємно відправив парламентера до Москви

Мерц під час візиту в Абу-Дабі заявив журналістам про готовність ЄС до діалогу з Росією.

Однак, за словами німецького канцлера, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу між Україною та РФ.

"Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Наразі в Абу-Дабі проходять скоординовані переговори.Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації", - зазначив Мерц.

Макрон не виключає контакту з Путіним

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість контакту "найближчими тижнями" з російським диктатором Володимиром Путіним, не виключивши проведення відповідних переговорів на тлі триваючих обговорень з питань безпеки і війни в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко відреагував на заяви Макрона про можливий діалог з Путіним, заявивши, що подібні сигнали мають показний характер і розраховані на зовнішню аудиторію.

Водночас на початку цього тижня головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав Москву, де провів конфіденційні зустрічі з представниками російського керівництва.

Метою візиту стало прагнення Парижа домогтися участі Європи в переговорах щодо майбутньої архітектури безпеки та процесу завершення війни в Україні.

