Переговоры Мерца и Путина: поддерживают ли эту идею немцы - данные опроса

Большинство немцев поддерживает идею проведения прямых переговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
Читайте также: Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Россией без давления на Украину
Издание обнародовало результаты опроса YouGov, который демонстрирует, что 58% граждан Германии скорее или даже полностью поддерживают проведение переговоров между Мерцем и Путиным. При этом 26% респондентов заявили, что они против этой идеи.
Отмечается, что наибольшая поддержка проведения переговоров зафиксирована среди сторонников партии "Христианско-демократический союз Германии". 64% избирателей партии Мерца ответили, что поддерживают эту идею.
Издание сообщает, что самая низкая поддержка идеи переговоров между канцлером Германии и российским диктатором среди сторонников "Левой партии" - 47%.
Напомним, недавно Мерц заявил, что ЕС всегда готов проводить переговоры с РФ для завершения войны в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон допустил возможность контакта "в ближайшие недели" с Путиным. Он не исключил проведения соответствующих переговоров на фоне продолжающихся обсуждений по вопросам безопасности и войны в Украине.
Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на заявления Макрона о возможном диалоге с Путиным, заявив, что подобные сигналы носят показной характер и рассчитаны на внешнюю аудиторию.
В то же время главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.
Целью визита стало стремление Парижа добиться участия Европы в переговорах по будущей архитектуре безопасности и процессу завершения войны в Украине.