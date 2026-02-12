Переговори Мерца і Путіна: чи підтримують цю ідею німці - дані опитування

Більшість німців підтримує ідею проведення прямих переговорів між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv .

Видання оприлюднило результати опитування YouGov, яке демонструє, що 58% громадян Німеччини скоріше або навіть повністю підтримують проведення переговорів між Мерцем і Путіним. При цьому 26% респондентів заявили, що вони проти цієї ідеї.

Зазначається, що найбільша підтримка проведення переговорів зафіксована серед прихильників партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини". 64% виборців партії Мерца відповіли, що підтримують цю ідею.

Видання повідомляє, що найнижча підтримка ідеї переговорів між канцлером Німеччини і російським диктатором серед прихильників "Лівої партії" - 47%.