Переговоры Мерца и Путина: поддерживают ли эту идею немцы - данные опроса

Большинство немцев поддерживает идею проведения прямых переговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv .

Издание обнародовало результаты опроса YouGov, который демонстрирует, что 58% граждан Германии скорее или даже полностью поддерживают проведение переговоров между Мерцем и Путиным. При этом 26% респондентов заявили, что они против этой идеи.

Отмечается, что наибольшая поддержка проведения переговоров зафиксирована среди сторонников партии "Христианско-демократический союз Германии". 64% избирателей партии Мерца ответили, что поддерживают эту идею.

Издание сообщает, что самая низкая поддержка идеи переговоров между канцлером Германии и российским диктатором среди сторонников "Левой партии" - 47%.