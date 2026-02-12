ua en ru
Переговоры Мерца и Путина: поддерживают ли эту идею немцы - данные опроса

Германия, Четверг 12 февраля 2026 16:16
Переговоры Мерца и Путина: поддерживают ли эту идею немцы - данные опроса Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Большинство немцев поддерживает идею проведения прямых переговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

Издание обнародовало результаты опроса YouGov, который демонстрирует, что 58% граждан Германии скорее или даже полностью поддерживают проведение переговоров между Мерцем и Путиным. При этом 26% респондентов заявили, что они против этой идеи.

Отмечается, что наибольшая поддержка проведения переговоров зафиксирована среди сторонников партии "Христианско-демократический союз Германии". 64% избирателей партии Мерца ответили, что поддерживают эту идею.

Издание сообщает, что самая низкая поддержка идеи переговоров между канцлером Германии и российским диктатором среди сторонников "Левой партии" - 47%.

Идея переговоров с Путиным

Напомним, недавно Мерц заявил, что ЕС всегда готов проводить переговоры с РФ для завершения войны в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон допустил возможность контакта "в ближайшие недели" с Путиным. Он не исключил проведения соответствующих переговоров на фоне продолжающихся обсуждений по вопросам безопасности и войны в Украине.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на заявления Макрона о возможном диалоге с Путиным, заявив, что подобные сигналы носят показной характер и рассчитаны на внешнюю аудиторию.

В то же время главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.

Целью визита стало стремление Парижа добиться участия Европы в переговорах по будущей архитектуре безопасности и процессу завершения войны в Украине.

