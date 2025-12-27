UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Переговори Макрона і Путіна: у Єлисейському палаці зробили заяву

Фото: президент Макрон і диктатор Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Єлисейському палаці заявили, що телефонні переговори між президентом Франції Емманюелем Макроном і диктатором Володимиром Путіним наразі не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію BFMTV.

У Франції офіційно прокоментували інформацію про можливі контакти на вищому рівні між Парижем і Москвою.

У Єлисейському палаці наголосили, що останніми тижнями діалог між французьким лідером і господарем Кремля був відсутній, а розмови про підготовку переговорів не відповідають дійсності.

Контактів між Парижем і Кремлем немає

У п'ятницю в Єлисейському палаці повідомили, що жодних телефонних переговорів між Емманюелем Макроном і Володимиром Путіним зараз не заплановано.

В оточенні французького президента уточнили, що останнім часом "не було жодних перемовин" і що "наразі не планується жодних дзвінків".

Таким чином, Париж офіційно спростував повідомлення про нібито підготовлювані контакти між сторонами.

Поїздка до Москви не розглядається

Окремо у французькій адміністрації зазначили, що візит Емманюеля Макрона до Москви також не стоїть на порядку денному.

У Єлисейському палаці наголосили, що подібних планів немає, що вказує на збереження дистанції в політичних відносинах між Францією та РФ.

Заяви про діалог і позиція Кремля

Раніше, 19 грудня, Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".

У Кремлі, зі свого боку, заявили про готовність до таких контактів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Нагадуємо, що Макрон підтвердив запуск у Франції масштабної оборонної програми, що передбачає будівництво авіаносця нового покоління, попри бюджетну невизначеність і відкладені переговори щодо державних витрат, зазначивши, що проєкт націлений на оновлення військово-морських сил і підтримку національної економіки.

Зазначимо, що Макрон повідомив, що наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України в рамках "коаліції охочих" заплановано на січень 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська Федерація