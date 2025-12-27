Переговори Макрона і Путіна: у Єлисейському палаці зробили заяву

У Єлисейському палаці заявили, що телефонні переговори між президентом Франції Емманюелем Макроном і диктатором Володимиром Путіним наразі не плануються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію BFMTV.
У Франції офіційно прокоментували інформацію про можливі контакти на вищому рівні між Парижем і Москвою.
У Єлисейському палаці наголосили, що останніми тижнями діалог між французьким лідером і господарем Кремля був відсутній, а розмови про підготовку переговорів не відповідають дійсності.
У п'ятницю в Єлисейському палаці повідомили, що жодних телефонних переговорів між Емманюелем Макроном і Володимиром Путіним зараз не заплановано.
В оточенні французького президента уточнили, що останнім часом "не було жодних перемовин" і що "наразі не планується жодних дзвінків".
Таким чином, Париж офіційно спростував повідомлення про нібито підготовлювані контакти між сторонами.
Окремо у французькій адміністрації зазначили, що візит Емманюеля Макрона до Москви також не стоїть на порядку денному.
У Єлисейському палаці наголосили, що подібних планів немає, що вказує на збереження дистанції в політичних відносинах між Францією та РФ.
Раніше, 19 грудня, Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".
У Кремлі, зі свого боку, заявили про готовність до таких контактів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".
Нагадуємо, що Макрон підтвердив запуск у Франції масштабної оборонної програми, що передбачає будівництво авіаносця нового покоління, попри бюджетну невизначеність і відкладені переговори щодо державних витрат, зазначивши, що проєкт націлений на оновлення військово-морських сил і підтримку національної економіки.
Зазначимо, що Макрон повідомив, що наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України в рамках "коаліції охочих" заплановано на січень 2026 року.