Переговори Макрона і Путіна: у Єлисейському палаці зробили заяву

У Франції офіційно прокоментували інформацію про можливі контакти на вищому рівні між Парижем і Москвою.

У Єлисейському палаці наголосили, що останніми тижнями діалог між французьким лідером і господарем Кремля був відсутній, а розмови про підготовку переговорів не відповідають дійсності.

Контактів між Парижем і Кремлем немає

У п'ятницю в Єлисейському палаці повідомили, що жодних телефонних переговорів між Емманюелем Макроном і Володимиром Путіним зараз не заплановано.

В оточенні французького президента уточнили, що останнім часом "не було жодних перемовин" і що "наразі не планується жодних дзвінків".

Таким чином, Париж офіційно спростував повідомлення про нібито підготовлювані контакти між сторонами.

Поїздка до Москви не розглядається

Окремо у французькій адміністрації зазначили, що візит Емманюеля Макрона до Москви також не стоїть на порядку денному.

У Єлисейському палаці наголосили, що подібних планів немає, що вказує на збереження дистанції в політичних відносинах між Францією та РФ.

Заяви про діалог і позиція Кремля

Раніше, 19 грудня, Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".

У Кремлі, зі свого боку, заявили про готовність до таких контактів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".