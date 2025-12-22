ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Макрон оголосив про запуск масштабної військової програми, - Bloomberg

Франція, Понеділок 22 грудня 2025 03:35
UA EN RU
Макрон оголосив про запуск масштабної військової програми, - Bloomberg Фото: Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Франції ухвалено рішення про запуск масштабної військової програми, попри бюджетну невизначеність і відкладені переговори щодо державних витрат. Проєкт передбачає будівництво авіаносця нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.

Французький лідер Еммануель Макрон підтвердили старт великого оборонного проєкту, який має забезпечити оновлення військово-морських сил і підтримати національну економіку.

Рішення ухвалили на тлі складної бюджетної ситуації та дискусій про пріоритети державних витрат.

Заява про запуск програми

"Рішення про запуск цієї масштабної програми було ухвалено цього тижня", - сказав Макрон у своєму виступі перед французькими військовими в Абу-Дабі.

Він наголосив, що проєкт "безпосередньо підтримає економіку та її 800 постачальників, 80% з яких - це малі та середні компанії", попри невизначеність бюджету країни.

Авіаносець нового покоління

Йдеться про авіаносець наступного покоління, відомий як PANG. Він розробляється для заміни чинного авіаносця "Шарль де Голль".

Згідно з положеннями військового законопроєкту, введення корабля в експлуатацію заплановано на 2038 рік. У реалізації програми беруть участь кілька промислових компаній, зокрема Naval Group SA.

Бюджетні ризики та суперечки

Франція стикається з невизначеністю у сфері державних фінансів, оскільки переговори щодо бюджету на 2026 рік було відкладено до січня.

Кабінет міністрів має намір представити спеціальний закон, який дасть змогу тимчасово перенести ключові витрати й податкові рішення.

На цьому тлі частина законодавців пропонувала відкласти будівництво авіаносця з огляду на вартість проєкту, раніше оцінену урядом у 10 млрд євро.

Нагадуємо, що в Кремлі заявили про готовність до діалогу між Володимиром Путіним і Еммануелем Макроном, підкресливши, що за наявності обопільної політичної волі такі контакти можуть бути оцінені позитивно, при цьому нагадавши про раніше озвучену позицію російського президента.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа здатна виробити узгоджене рішення щодо фінансування потреб України, підкресливши, що позиція ЄС у цьому питанні залишається гранично ясною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
Новини
Більшість областей знову без світла: "Укренерго" визначилося з графіками на 22 грудня
Більшість областей знову без світла: "Укренерго" визначилося з графіками на 22 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ