Макрон оголосив про запуск масштабної військової програми, - Bloomberg
У Франції ухвалено рішення про запуск масштабної військової програми, попри бюджетну невизначеність і відкладені переговори щодо державних витрат. Проєкт передбачає будівництво авіаносця нового покоління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.
Французький лідер Еммануель Макрон підтвердили старт великого оборонного проєкту, який має забезпечити оновлення військово-морських сил і підтримати національну економіку.
Рішення ухвалили на тлі складної бюджетної ситуації та дискусій про пріоритети державних витрат.
Заява про запуск програми
"Рішення про запуск цієї масштабної програми було ухвалено цього тижня", - сказав Макрон у своєму виступі перед французькими військовими в Абу-Дабі.
Він наголосив, що проєкт "безпосередньо підтримає економіку та її 800 постачальників, 80% з яких - це малі та середні компанії", попри невизначеність бюджету країни.
Авіаносець нового покоління
Йдеться про авіаносець наступного покоління, відомий як PANG. Він розробляється для заміни чинного авіаносця "Шарль де Голль".
Згідно з положеннями військового законопроєкту, введення корабля в експлуатацію заплановано на 2038 рік. У реалізації програми беруть участь кілька промислових компаній, зокрема Naval Group SA.
Бюджетні ризики та суперечки
Франція стикається з невизначеністю у сфері державних фінансів, оскільки переговори щодо бюджету на 2026 рік було відкладено до січня.
Кабінет міністрів має намір представити спеціальний закон, який дасть змогу тимчасово перенести ключові витрати й податкові рішення.
На цьому тлі частина законодавців пропонувала відкласти будівництво авіаносця з огляду на вартість проєкту, раніше оцінену урядом у 10 млрд євро.
Нагадуємо, що в Кремлі заявили про готовність до діалогу між Володимиром Путіним і Еммануелем Макроном, підкресливши, що за наявності обопільної політичної волі такі контакти можуть бути оцінені позитивно, при цьому нагадавши про раніше озвучену позицію російського президента.
Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа здатна виробити узгоджене рішення щодо фінансування потреб України, підкресливши, що позиція ЄС у цьому питанні залишається гранично ясною.