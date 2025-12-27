Переговоры Макрона и Путина: в Елисейском дворце сделали заявление

Во Франции официально прокомментировали информацию о возможных контактах на высшем уровне между Парижем и Москвой.

В Елисейском дворце подчеркнули, что в последние недели диалог между французским лидером и хозяином Кремля отсутствовал, а разговоры о подготовке переговоров не соответствуют действительности.

Контактов между Парижем и Кремлем нет

В пятницу в Елисейском дворце сообщили, что никаких телефонных переговоров между Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным сейчас не запланировано.

В окружении французского президента уточнили, что в последнее время "не было никаких переговоров" и что "на данный момент не планируется никаких звонков".

Таким образом, Париж официально опроверг сообщения о якобы готовящихся контактах между сторонами.

Поездка в Москву не рассматривается

Отдельно во французской администрации отметили, что визит Эмманюэля Макрона в Москву также не стоит на повестке дня.

В Елисейском дворце подчеркнули, что подобных планов нет, что указывает на сохранение дистанции в политических отношениях между Францией и РФ.

Заявления о диалоге и позиция Кремля

Ранее, 19 декабря, Макрон высказывался за поиск форматов, которые позволили бы европейским странам «снова вступить в диалог с Россией – в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной».

В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности к таким контактам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".