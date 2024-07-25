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Переговори Кулеби з главою МЗС Китаю та покращення ситуації зі світлом: новини за 24 липня

Четвер 25 липня 2024 06:30
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Переговори Кулеби з главою МЗС Китаю та покращення ситуації зі світлом: новини за 24 липня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з китайським колегою Ван І під час візиту до Гуанчжоу. Тим часом в Україні покращилася ситуація зі світлом через вихід з ремонту атомного блоку.

Більш детально про те, що сталося у середу, 24 липня, - у матеріалі РБК-Україна.

Кулеба провів переговори з главою МЗС Китаю: обговорили співпрацю та війну в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Гуанчжоу.

Видання Reuters з посиланням на джерело в українській делегації повідомило, що переговори Кулеби та Ван І тривали три години.

Світла побільшає. В Україні вивели із ремонту ще один атомний блок

На одній з АЕС виведено з ремонту один з енергоблоків. У деяких регіонах України обмеження не застосовувалися до 18:00.

Як кажуть енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

Прем'єр Чехії про боєприпаси для України: до кінця року буде поставлено 500 тисяч снарядів

Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч 155 мм боєприпасів у рамках своєї ініціативи, розповів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, паралельно з цим Чехія вже постачає щороку сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.

Зеленський чекає на доповідь Кулеби після візиту до Китаю: є чіткий сигнал

Вперше за багато років глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба поїхав до Пекіна на зустріч зі своїм китайським колегою Ван І, зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, після переговорів Київ отримав чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Міністри фінансів країн G7 обговорять план кредиту для України на 50 млрд доларів, - Reuters

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) 24 липня порушили питання надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів. Так планується використати доходи від заморожених російських активів, пише Reuters.

У Харківській області в одному з підрозділів сталася стрілянина: є загиблі та поранені

У Харківській області через особистий конфлікт в одному з підрозділів сталася стрілянина. Внаслідок інциденту троє військовослужбовців загинули.

Як зазначили в ОСУВ "Хортиця", також відомо про чотирьох поранених внаслідок стрілянини.

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