Прем'єр Чехії про боєприпаси для України: до кінця року буде поставлено 500 тисяч снарядів

Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.

"Поставки триватимуть прогнозованими темпами в найближчі місяці, до кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм", - заявив він.

Чеська ініціатива з боєприпасів для України

На початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.

Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив про постачання в Україну першої партії із 50 тисяч боєприпасів.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши розрив у вогневій могутності з російськими військами більш ніж удвічі.

Днями глава МЗС Чехії Ян Липавський повідомив, що Україна протягом липня та серпня отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

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