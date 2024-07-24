Зеленський чекає на доповідь Кулеби після візиту в Китай: є чіткий сигнал

Уперше за багато років глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба поїхав до Пекіну на зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. Після перемовин Київ отримав чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні - уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - заявив Зеленський.

Водночас за даними президента, було підтверджено й те, що раніше йому говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, - що Китай не постачатиме зброї Росії.

"На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", - підкреслив глава держави.