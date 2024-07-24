Міністри фінансів країн G7 обговорять план кредиту для України на 50 млрд доларів, - Reuters

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) вже сьогодні, 24 липня, порушать питання надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів. Так планується використати доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, переговори відбудуться у кулуарах зустрічі глав Мінфінів країн "Великої двадцятки" у Бразилії.

Високопосадовець Мінфіну США розповів журналістам, що на зустрічі G7 навряд чи буде досягнуто згоди або зроблено заяву, але міністрам фінансів важливо проаналізувати технічні деталі плану кредитування України.

Reuters нагадує, що для надання кредиту США вимагають від ЄС, щоб блок заморозив активи РФ принаймні доти, доки не буде досягнуто миру в Україні.

Такі умови суперечать режиму санкцій Євросоюзу, оскільки обмеження необхідно продовжувати кожні шість місяців. Це залишає можливість того, що заморожування активів припинять.

Неназваний чиновник Мінфіну США зазначив, що Вашингтон дуже ясно дав партнерам зрозуміти необхідність гарантій, що активи не повернуть під контроль Росії.

"І тому, на наш погляд, щось, що зробить це дуже зрозумілим, дасть нам впевненість у тому, що ми знаємо, що цей кредит може бути наданий", - додав він.

При цьому чиновник не розкрив, як саме можна досягти такої впевненості.

За інформацією видання, варіанти задоволення прохань США вже обговорювали посли ЄС. Вони розглядали або "безстрокове" продовження заморожування активів, або продовження обмежень на період до трьох років.