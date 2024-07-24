Світла побільшає. В Україні вивели із ремонту ще один атомний блок

На одній із АЕС виведено з ремонту один з енергоблоків. У деяких регіонах України обмеження не застосовуються до 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного попереднього строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Як кажуть енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.