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Світла побільшає. В Україні вивели із ремонту ще один атомний блок

Україна, Середа 24 липня 2024 11:39
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Світла побільшає. В Україні вивели із ремонту ще один атомний блок Фото: в Україні вивели із ремонту ще один атомний блок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На одній із АЕС виведено з ремонту один з енергоблоків. У деяких регіонах України обмеження не застосовуються до 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного попереднього строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Як кажуть енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

"Значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками на українську енергетику", - нагадали в міністерстві.

Ситуація зі світлом в Україні

Ситуація в енергосистемі України стала складною після восьми масштабних атак РФ. Через це доводиться вводити обмеження та застосовувати графіки.

Зокрема, сьогодні, 24 липня, у західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановано на період з 18:00 до 24:00.

В усіх інших регіонах обмеження дії з 0:00 до 24:00. Про зміни в графіках дивіться на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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