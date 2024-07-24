Світла побільшає. В Україні вивели із ремонту ще один атомний блок
На одній із АЕС виведено з ремонту один з енергоблоків. У деяких регіонах України обмеження не застосовуються до 18:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного попереднього строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Як кажуть енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.
"Значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками на українську енергетику", - нагадали в міністерстві.
Ситуація зі світлом в Україні
Ситуація в енергосистемі України стала складною після восьми масштабних атак РФ. Через це доводиться вводити обмеження та застосовувати графіки.
Зокрема, сьогодні, 24 липня, у західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановано на період з 18:00 до 24:00.
В усіх інших регіонах обмеження дії з 0:00 до 24:00. Про зміни в графіках дивіться на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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