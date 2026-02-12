Переговори з Кремлем? Генсек НАТО відповів, чи підтримує відновлення контактів

Він зазначив, що не вважає за потрібне давати поради союзникам, проте наголосив на відкритості альянсу до дипломатичних зусиль. Рютте сказав, що кожна країна може робити те, що робить Франція.

"Я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні", - підкреслив він.

Генсек НАТО переконаний, що ключову роль у нинішніх дипломатичних зусиллях відіграє лідерство США.

"Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент (Дональд Трамп, - ред.) зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати", - сказав Рютте.