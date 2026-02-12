Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов

Он отметил, что не считает нужным давать советы союзникам, однако отметил открытость альянса к дипломатическим усилиям. Рютте сказал, что каждая страна может делать то, что делает Франция.

"Я знаю, что они тесно координируют это с другими союзниками, с США, с европейскими союзниками. Есть полная прозрачность относительно того, что они делают. И я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне", - подчеркнул он.

Генсек НАТО убежден, что ключевую роль в нынешних дипломатических усилиях играет лидерство США.

"Мы все согласны, что лидерство США здесь является ключевым. Именно американский президент (Дональд Трамп, - ред.) сдвинул ситуацию с мертвой точки. Но я думаю, что любую инициативу, которая поможет положить конец этой войне и сделать это быстрее, следует поддерживать", - сказал Рютте.