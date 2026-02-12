RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов

Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что каждая союзная страна может делать то, что делает Франция в вопросе возобновления диалога с РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рютте заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Читайте также: Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Россией без давления на Украину

Он отметил, что не считает нужным давать советы союзникам, однако отметил открытость альянса к дипломатическим усилиям. Рютте сказал, что каждая страна может делать то, что делает Франция.

"Я знаю, что они тесно координируют это с другими союзниками, с США, с европейскими союзниками. Есть полная прозрачность относительно того, что они делают. И я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне", - подчеркнул он.

Генсек НАТО убежден, что ключевую роль в нынешних дипломатических усилиях играет лидерство США.

"Мы все согласны, что лидерство США здесь является ключевым. Именно американский президент (Дональд Трамп, - ред.) сдвинул ситуацию с мертвой точки. Но я думаю, что любую инициативу, которая поможет положить конец этой войне и сделать это быстрее, следует поддерживать", - сказал Рютте.

Макрон и переговоры с Путиным

Напомним, президент Франции Эмманель Макрон допустил возможность контакта "в ближайшие недели" с Путиным. Он не исключил проведения соответствующих переговоров на фоне обсуждений по вопросам безопасности и войны в Украине.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на заявления Макрона о возможном диалоге с Путиным, заявив, что подобные сигналы носят показной характер и рассчитаны на внешнюю аудиторию.

В то же время главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.

Кроме того, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС всегда готов проводить переговоры с РФ для завершения войны в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.

