ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та Росії

Україна, Субота 24 січня 2026 15:05
UA EN RU
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та Росії Фото: Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Абу-Дабі завершилися.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Умєрова Діана Давітян.

Водночас, як повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українських офіційних осіб, переговори пройшли у "позитивному" та "конструктивному" ключі.

За його словами, сторони домовилися провести ще один раунд перемовин в Абу-Дабі вже наступного тижня.

Що обговорювали

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ щодо мирного плану. Зустрічі проходили в різних форматах, а ключовими темами стали питання створення буферних зон та механізми контролю.

Варто зауважити, що переговори відбувалися за зачиненими дверима, тому деталі домовленостей наразі не розголошуються.

Переговори в Абу-Дабі

Учора, 23 січня, в Абу-Дабі стартували переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську сторону очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключовою темою зустрічі стане територіальне питання, зокрема щодо Донбасу.

Напередодні переговорів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона вважає вихід українських військових із Донбасу однією з важливих умов.

Також перед початком зустрічі Зеленський провів консультації з українською переговорною групою. Після завершення першого дня переговорів Рустем Умєров повідомив окремі деталі перемовин в Абу-Дабі.

Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Перемир'я Росії та України Рустем Умєров Війна в Україні Сполучені Штати Америки
Новини
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів