Главная » Новости » Политика

Переговоры в Абу-Даби: Зеленский рассказал, о чем договорились

Украина, Суббота 24 января 2026 16:15
Переговоры в Абу-Даби: Зеленский рассказал, о чем договорились Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились и стали первым за долгое время двухдневным трехсторонним форматом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Кто принимал участие в переговорах

По его словам, стороны успели обсудить широкий спектр вопросов, а сами разговоры были конструктивными.

С украинской стороны во встречах принимали участие министр обороны Рустем Умеров, глава ГУР Кирилл Буданов, командующий Объединенных сил Андрей Гнатов, народный депутат Давид Арахамия, постпред Украины при ООН Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Американскую сторону представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. От России участие в переговорах принимали представители военной разведки и армии.

О чем говорили стороны

По словам Зеленского, ключевой темой обсуждений стали возможные параметры окончания войны. Отдельное внимание уделили вопросу американского мониторинга и контроля за процессом завершения войны и соблюдением реальной безопасности.

Также американская сторона поднимала вопрос форматов закрепления договоренностей по завершению войны и необходимых для этого условий безопасности.

Возможное продолжение переговоров

По итогам встреч стороны договорились доложить в своих столицах о результатах переговоров и согласовать дальнейшие шаги с лидерами государств. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.

"При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личный доклад делегации по ее возвращению", - заявил Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби

23 января в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, США и России, которые с украинской стороны возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой переговоров является территориальный вопрос, в частности ситуация вокруг Донбасса. Накануне в Кремле заявили, что требуют вывода украинских войск из региона как одно из условий.

Перед стартом встречи Зеленский провел консультации с переговорной группой, а после первого дня переговоров Умеров раскрыл отдельные детали обсуждений в Абу-Даби.

Напомним, по данным СМИ, сегодня переговоры прошли в "позитивном" и "конструктивном" ключе.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.

