Переговоры в Абу-Даби: Зеленский рассказал, о чем договорились

Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились и стали первым за долгое время двухдневным трехсторонним форматом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Кто принимал участие в переговорах

По его словам, стороны успели обсудить широкий спектр вопросов, а сами разговоры были конструктивными.

С украинской стороны во встречах принимали участие министр обороны Рустем Умеров, глава ГУР Кирилл Буданов, командующий Объединенных сил Андрей Гнатов, народный депутат Давид Арахамия, постпред Украины при ООН Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Американскую сторону представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. От России участие в переговорах принимали представители военной разведки и армии.

О чем говорили стороны

По словам Зеленского, ключевой темой обсуждений стали возможные параметры окончания войны. Отдельное внимание уделили вопросу американского мониторинга и контроля за процессом завершения войны и соблюдением реальной безопасности.

Также американская сторона поднимала вопрос форматов закрепления договоренностей по завершению войны и необходимых для этого условий безопасности.

Возможное продолжение переговоров

По итогам встреч стороны договорились доложить в своих столицах о результатах переговоров и согласовать дальнейшие шаги с лидерами государств. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.

"При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личный доклад делегации по ее возвращению", - заявил Зеленский.