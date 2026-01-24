Переговоры в Абу-Даби: Зеленский рассказал, о чем договорились
Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились и стали первым за долгое время двухдневным трехсторонним форматом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Кто принимал участие в переговорах
По его словам, стороны успели обсудить широкий спектр вопросов, а сами разговоры были конструктивными.
С украинской стороны во встречах принимали участие министр обороны Рустем Умеров, глава ГУР Кирилл Буданов, командующий Объединенных сил Андрей Гнатов, народный депутат Давид Арахамия, постпред Украины при ООН Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
Американскую сторону представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. От России участие в переговорах принимали представители военной разведки и армии.
О чем говорили стороны
По словам Зеленского, ключевой темой обсуждений стали возможные параметры окончания войны. Отдельное внимание уделили вопросу американского мониторинга и контроля за процессом завершения войны и соблюдением реальной безопасности.
Также американская сторона поднимала вопрос форматов закрепления договоренностей по завершению войны и необходимых для этого условий безопасности.
Возможное продолжение переговоров
По итогам встреч стороны договорились доложить в своих столицах о результатах переговоров и согласовать дальнейшие шаги с лидерами государств. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.
"При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личный доклад делегации по ее возвращению", - заявил Зеленский.
Переговоры в Абу-Даби
23 января в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, США и России, которые с украинской стороны возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой переговоров является территориальный вопрос, в частности ситуация вокруг Донбасса. Накануне в Кремле заявили, что требуют вывода украинских войск из региона как одно из условий.
Перед стартом встречи Зеленский провел консультации с переговорной группой, а после первого дня переговоров Умеров раскрыл отдельные детали обсуждений в Абу-Даби.
Напомним, по данным СМИ, сегодня переговоры прошли в "позитивном" и "конструктивном" ключе.
Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.