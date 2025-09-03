ua en ru
Передвісник бурі? У небі над Дніпром помітили незвичайну "волосату" хмару (фото)

Середа 03 вересня 2025 17:10
Передвісник бурі? У небі над Дніпром помітили незвичайну "волосату" хмару (фото) Дехто міг помітити в небі над Дніпром незвичайну хмару (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно над Дніпром можна було побачити незвичайну купчасто-дощову волосату хмару, дещо схожу на гриб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

Чим особлива така хмара й чи становить небезпеку

Купчасто-дощову волосату хмару - Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) - в небі над Дніпром дехто міг помітити у вівторок, 2 вересня.

"Вершини таких хмар мають добре виражену волокнисту структуру", - пояснили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Уточнюється, що зазвичай пер'ястоподібні волокна швидко поширюються у горизонтальному напрямку.

Передвісник бурі? У небі над Дніпром помітили незвичайну &quot;волосату&quot; хмару (фото)"Волосата" хмара в небі над Дніпром (фото: facebook.com/DneprRCGM)

Через це хмара набуває віялоподібної форми, а при спостереженні збоку - нагадує ковадло.

Згідно з інформацією експертів, жодної небезпеки вона не становить. Хоча й може супроводжуватись такими метеорологічними явищами, як:

  • гроза;
  • зливовий дощ;
  • град;
  • шквал.

Передвісник бурі? У небі над Дніпром помітили незвичайну &quot;волосату&quot; хмару (фото)Публікація регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/DneprRCGM)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рідкісне атмосферне диво зафіксували в небі над Сумською областю.

Крім того, ми розповідали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

Читайте також, як у небі над Вінницею засяяв вражаючий світловий стовп.

