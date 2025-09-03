Передвісник бурі? У небі над Дніпром помітили незвичайну "волосату" хмару (фото)
Нещодавно над Дніпром можна було побачити незвичайну купчасто-дощову волосату хмару, дещо схожу на гриб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.
Чим особлива така хмара й чи становить небезпеку
Купчасто-дощову волосату хмару - Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) - в небі над Дніпром дехто міг помітити у вівторок, 2 вересня.
"Вершини таких хмар мають добре виражену волокнисту структуру", - пояснили в регіональному центрі з гідрометеорології.
Уточнюється, що зазвичай пер'ястоподібні волокна швидко поширюються у горизонтальному напрямку.
"Волосата" хмара в небі над Дніпром (фото: facebook.com/DneprRCGM)
Через це хмара набуває віялоподібної форми, а при спостереженні збоку - нагадує ковадло.
Згідно з інформацією експертів, жодної небезпеки вона не становить. Хоча й може супроводжуватись такими метеорологічними явищами, як:
- гроза;
- зливовий дощ;
- град;
- шквал.
Публікація регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/DneprRCGM)
