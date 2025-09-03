Передвісник бурі? У небі над Дніпром помітили незвичайну "волосату" хмару (фото)

Нещодавно над Дніпром можна було побачити незвичайну купчасто-дощову волосату хмару, дещо схожу на гриб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

Згідно з інформацією експертів, жодної небезпеки вона не становить. Хоча й може супроводжуватись такими метеорологічними явищами , як:

Через це хмара набуває віялоподібної форми, а при спостереженні збоку - нагадує ковадло.

"Волосата" хмара в небі над Дніпром (фото: facebook.com/DneprRCGM)

Уточнюється, що зазвичай пер'ястоподібні волокна швидко поширюються у горизонтальному напрямку.

" Вершини таких хмар мають добре виражену волокнисту структуру ", - пояснили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Купчасто-дощову волосату хмару - Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) - в небі над Дніпром дехто міг помітити у вівторок, 2 вересня.

