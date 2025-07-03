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Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)

Четвер 03 липня 2025 14:24
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Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото) Небо над Сумською областю "заграло" неймовірними кольорами (фото: facebook.com/sumy.hmc/stokh.syndr)
Автор: Ірина Костенко

Ввечері середи, 2 липня, в небі над Сумською областю помітили рідкісне атмосферне явище - так звані сріблясті хмари.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Яким було вечірнє небо над Сумською областю

В обласному центрі з гідрометеорології розповіли, що сріблясті хмари, помічені над Сумською областю - неймовірне природне явище.

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)Сріблясті хмари над Сумською областю (фото: facebook.com/sumy.hmc)

Експерти пояснили, що це рідкісне атмосферне явище можна побачити лише влітку, у сутінках.

Цього разу їх встигли сфотографувати stokh.syndr, Антон Редькін і Анастасія Братуха.

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)Вечірнє небо здивувало українців сріблястими хмарами (фото: facebook.com/sumy.hmc)

"Це - найвищі хмари в атмосфері Землі, які сяють завдяки відбитому сонячному світлу на висоті близько 80 км", - уточнили в установі.

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)Сріблясті хмари - найвищі в атмосфері Землі (фото: facebook.com/sumy.hmc)

Зазначається, що сріблясті хмари;

  • утворюються з крижаних кристалів у мезосфері;
  • світяться ніжним перламутровим світлом.

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)Інколи природа дарує людям просто магічні видовища (фото: facebook.com/sumy.hmc)

"Справжня магія природи! Якщо вам вдалося зафіксувати це явище - діліться фото в коментарях або відзначайте нас, щоб разом зберегти цю красу", - підсумували спеціалісти.

Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)Публікація облцентру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

Нагадаємо, раніше завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів РБК-Україна, чим унікальні сріблясті хмари, як саме вони формуються, а також де та за яких умов можна побачити їх знову.

Крім того, ми розповідали, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

Читайте також, як у небі над Вінницею засяяв вражаючий світловий стовп.

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