Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)

Ввечері середи, 2 липня, в небі над Сумською областю помітили рідкісне атмосферне явище - так звані сріблясті хмари.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

"Справжня магія природи! Якщо вам вдалося зафіксувати це явище - діліться фото в коментарях або відзначайте нас, щоб разом зберегти цю красу", - підсумували спеціалісти.

"Це - найвищі хмари в атмосфері Землі, які сяють завдяки відбитому сонячному світлу на висоті близько 80 км", - уточнили в установі.

Цього разу їх встигли сфотографувати stokh.syndr, Антон Редькін і Анастасія Братуха.

Експерти пояснили, що це рідкісне атмосферне явище можна побачити лише влітку, у сутінках.

В обласному центрі з гідрометеорології розповіли, що сріблясті хмари, помічені над Сумською областю - неймовірне природне явище.

Нагадаємо, раніше завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів РБК-Україна, чим унікальні сріблясті хмари, як саме вони формуються, а також де та за яких умов можна побачити їх знову.

Крім того, ми розповідали, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

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