Предвестник бури? В небе над Днепром заметили необычное "волосатое" облако (фото)

Недавно над Днепром можно было увидеть необычное кучево-дождевое волосатое облако, несколько похожее на гриб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

Согласно информации экспертов, никакой опасности оно не представляет. Хотя и может сопровождаться такими метеорологическими явлениями , как:

Из-за этого облако приобретает веерообразную форму, а при наблюдении сбоку - напоминает наковальню.

"Волосатое" облако в небе над Днепром (фото: facebook.com/DneprRCGM)

Уточняется, что обычно перьевидные волокна быстро распространяются в горизонтальном направлении.

" Вершины таких облаков имеют хорошо выраженную волокнистую структуру ", - объяснили в региональном центре по гидрометеорологии.

Кучево-дождевое волосатое облако - Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) - в небе над Днепром некоторые могли заметить во вторник, 2 сентября.

Напомним, ранее мы рассказывали, что редкое атмосферное чудо зафиксировали в небе над Сумской областью.

Кроме того, мы рассказывали, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, как в небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб.