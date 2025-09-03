ua en ru
Предвестник бури? В небе над Днепром заметили необычное "волосатое" облако (фото)

Среда 03 сентября 2025 17:10
Предвестник бури? В небе над Днепром заметили необычное "волосатое" облако (фото) Некоторые могли заметить в небе над Днепром необычное облако (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно над Днепром можно было увидеть необычное кучево-дождевое волосатое облако, несколько похожее на гриб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

Чем особенно такое облако и представляет ли опасность

Кучево-дождевое волосатое облако - Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) - в небе над Днепром некоторые могли заметить во вторник, 2 сентября.

"Вершины таких облаков имеют хорошо выраженную волокнистую структуру", - объяснили в региональном центре по гидрометеорологии.

Уточняется, что обычно перьевидные волокна быстро распространяются в горизонтальном направлении.

Предвестник бури? В небе над Днепром заметили необычное &quot;волосатое&quot; облако (фото)"Волосатое" облако в небе над Днепром (фото: facebook.com/DneprRCGM)

Из-за этого облако приобретает веерообразную форму, а при наблюдении сбоку - напоминает наковальню.

Согласно информации экспертов, никакой опасности оно не представляет. Хотя и может сопровождаться такими метеорологическими явлениями, как:

  • гроза;
  • ливневый дождь;
  • град;
  • шквал.

Предвестник бури? В небе над Днепром заметили необычное &quot;волосатое&quot; облако (фото)Публикация регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/DneprRCGM)

Напомним, ранее мы рассказывали, что редкое атмосферное чудо зафиксировали в небе над Сумской областью.

Кроме того, мы рассказывали, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, как в небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб.

