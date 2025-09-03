Предвестник бури? В небе над Днепром заметили необычное "волосатое" облако (фото)
Недавно над Днепром можно было увидеть необычное кучево-дождевое волосатое облако, несколько похожее на гриб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.
Чем особенно такое облако и представляет ли опасность
Кучево-дождевое волосатое облако - Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) - в небе над Днепром некоторые могли заметить во вторник, 2 сентября.
"Вершины таких облаков имеют хорошо выраженную волокнистую структуру", - объяснили в региональном центре по гидрометеорологии.
Уточняется, что обычно перьевидные волокна быстро распространяются в горизонтальном направлении.
"Волосатое" облако в небе над Днепром (фото: facebook.com/DneprRCGM)
Из-за этого облако приобретает веерообразную форму, а при наблюдении сбоку - напоминает наковальню.
Согласно информации экспертов, никакой опасности оно не представляет. Хотя и может сопровождаться такими метеорологическими явлениями, как:
- гроза;
- ливневый дождь;
- град;
- шквал.
Публикация регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/DneprRCGM)
