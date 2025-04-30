Що це було? У небі над Вінницею засяяв вражаючий світловий стовп (фото)
У небі над Вінницею помітили так званий "світловий стовп". Атмосферне оптичне явище "спіймала" на фото співробітниця обласного центру з гідрометеорології.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Коли саме над Вінницею помітили світловий стовп
Українцям розповіли, що о 05:52 вівторка, 29 квітня 2025 року, співробітниця Вінницького ЦГМ Валентина Собчук помітила в небі над містом світловий (або сонячний) стовп (з англійської - Light pillar).
Їй навіть вдалось зафіксувати це явище на фото.
Уточнюється, що це - один із найчастіших видів гало (візуальне атмосферне явище, оптичний ефект), який є вертикальною смугою світла, що тягнеться від Сонця під час його заходу або сходу.
Гало над Вінницею (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)
За яких умов у небі може виникати світловий стовп
Згідно з інформацією Вінницького ЦГМ, світловий стовп - це атмосферне оптичне явище, яке виникає, коли світло відбивається від крижаних кристалів, що зависли в повітрі.
Ці кристали (зазвичай шестигранної форми) діють як мініатюрні дзеркала:
- відбивають світло;
- створюють вертикальні світлові стовпи.
"Це явище, зважаючи на свою простоту, часто викликає захоплення у спостерігачів", - розповіли експерти.
Світловий стовп - атмосферне оптичне явище (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)
Зазначається, що світловий стовп може виникати:
- як від природних джерел;
- так і від штучних (наприклад - від вуличного ліхтаря).
Водночас зазвичай для утворення світлових стовпів потрібні певні погодні умови:
- низька температура;
- відсутність сильного вітру.
"Це явище є чудовим прикладом того, як природні умови можуть створювати вражаючі оптичні ефекти, які захоплюють і надихають людей по всьому світу", - підсумували в обласному ЦГМ.
Публікація облцентру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/meteo.vn.ua)
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