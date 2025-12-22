Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холод

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 23 грудня - погода в Україні очікується переважно прохолодною та хмарною. Місцями - з невеликими опадами. Проте вже незабаром може прийти похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, у вівторок вдень температура повітря в Україні повсюди буде близько нуля градусів за Цельсієм.
"Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше", - зауважила Діденко.
При цьому невеликий сніг 23 грудня може пролітати:
Без опадів погода очікується на півдні та сході.
"У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг", - додала синоптик.
За словами Діденко, похолодання в Україні очікується на Святвечір та на Різдво (24-25 грудня).
Вона уточнила, що температура повітря може знизитись до -2-9 градусів за Цельсієм.
У нічні години - подекуди до 9-12 градусів нижче нуля.
"Але й тут атмосфера нас захоче підтримати - із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення", - зауважила метеоролог.
У Києві на Святвечір та Різдво - "прояснення та морозне похолодання".
Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 23 грудня погода по країні очікується хмарна, але без опадів.
Температура повітря від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.
Вітер - зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.
Тим часом вдень в Україні місцями ймовірний невеликий мокрий сніг і дощ.
Не передбачається опадів, як і вказувала Діденко, на півдні та сході нашої країни.
