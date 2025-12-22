UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холод

На Україну насувається похолодання (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 23 грудня - погода в Україні очікується переважно прохолодною та хмарною. Місцями - з невеликими опадами. Проте вже незабаром може прийти похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, у вівторок вдень температура повітря в Україні повсюди буде близько нуля градусів за Цельсієм.

"Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше", - зауважила Діденко.

При цьому невеликий сніг 23 грудня може пролітати:

  • на заході;
  • на півночі;
  • подекуди - в центрі України.

Без опадів погода очікується на півдні та сході.

"У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг", - додала синоптик.

Коли в Україні ймовірне похолодання

За словами Діденко, похолодання в Україні очікується на Святвечір та на Різдво (24-25 грудня).

Вона уточнила, що температура повітря може знизитись до -2-9 градусів за Цельсієм.

У нічні години - подекуди до 9-12 градусів нижче нуля.

"Але й тут атмосфера нас захоче підтримати - із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення", - зауважила метеоролог.

У Києві на Святвечір та Різдво - "прояснення та морозне похолодання".

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 23 грудня погода по країні очікується хмарна, але без опадів.

Температура повітря від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Вітер - зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 23 грудня від УкрГМЦ (інфографіка: meteo.gov.ua)

Тим часом вдень в Україні місцями ймовірний невеликий мокрий сніг і дощ.

Не передбачається опадів, як і вказувала Діденко, на півдні та сході нашої країни.

Погода завтра у різних областях України (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, в Укргідрометцентрі пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать, та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

