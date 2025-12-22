Перед Рождеством все изменится: какой будет погода завтра и когда придет холод

В течение завтрашнего дня - вторника, 23 декабря - погода в Украине ожидается преимущественно прохладной и облачной. Местами - с небольшими осадками. Однако уже вскоре может прийти похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, во вторник днем температура воздуха в Украине повсеместно будет около нуля градусов по Цельсию.
"Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее", - отметила Диденко.
При этом небольшой снег 23 декабря может пролетать:
Без осадков погода ожидается на юге и востоке.
"В Киеве завтра около нуля, небольшой снег", - добавила синоптик.
По словам Диденко, похолодание в Украине ожидается на Святвечер и на Рождество (24-25 декабря).
Она уточнила, что температура воздуха может снизиться до -2-9 градусов по Цельсию.
В ночные часы - местами до 9-12 градусов ниже нуля.
"Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать - с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения", - отметила метеоролог.
В Киеве на Сочельник и Рождество - "прояснения и морозное похолодание".
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 23 декабря погода по стране ожидается облачная, но без осадков.
Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Ветер - со скоростью 3-8 метров в секунду.
Тем временем днем в Украине местами вероятен небольшой мокрый снег и дождь.
Не предвидится осадков, как и указывала Диденко, на юге и востоке нашей страны.
