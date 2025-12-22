Перед Рождеством все изменится: какой будет погода завтра и когда придет холод

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно информации эксперта, во вторник днем температура воздуха в Украине повсеместно будет около нуля градусов по Цельсию.

"Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее", - отметила Диденко.

При этом небольшой снег 23 декабря может пролетать:

на западе;

на севере;

местами - в центре Украины.

Без осадков погода ожидается на юге и востоке.

"В Киеве завтра около нуля, небольшой снег", - добавила синоптик.

Когда в Украине вероятно похолодание

По словам Диденко, похолодание в Украине ожидается на Святвечер и на Рождество (24-25 декабря).

Она уточнила, что температура воздуха может снизиться до -2-9 градусов по Цельсию.

В ночные часы - местами до 9-12 градусов ниже нуля.

"Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать - с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения", - отметила метеоролог.

В Киеве на Сочельник и Рождество - "прояснения и морозное похолодание".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 23 декабря погода по стране ожидается облачная, но без осадков.

Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Ветер - со скоростью 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 23 декабря от УкрГМЦ (инфографика: meteo.gov.ua)

Тем временем днем в Украине местами вероятен небольшой мокрый снег и дождь.

Не предвидится осадков, как и указывала Диденко, на юге и востоке нашей страны.

Погода завтра в разных областях Украины (карта: meteo.gov.ua)