Общество Образование Деньги Изменения

Перед Рождеством все изменится: какой будет погода завтра и когда придет холод

На Украину надвигается похолодание (фото иллюстративное: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - вторника, 23 декабря - погода в Украине ожидается преимущественно прохладной и облачной. Местами - с небольшими осадками. Однако уже вскоре может прийти похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно информации эксперта, во вторник днем температура воздуха в Украине повсеместно будет около нуля градусов по Цельсию.

"Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее", - отметила Диденко.

При этом небольшой снег 23 декабря может пролетать:

  • на западе;
  • на севере;
  • местами - в центре Украины.

Без осадков погода ожидается на юге и востоке.

"В Киеве завтра около нуля, небольшой снег", - добавила синоптик.

Когда в Украине вероятно похолодание

По словам Диденко, похолодание в Украине ожидается на Святвечер и на Рождество (24-25 декабря).

Она уточнила, что температура воздуха может снизиться до -2-9 градусов по Цельсию.

В ночные часы - местами до 9-12 градусов ниже нуля.

"Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать - с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения", - отметила метеоролог.

В Киеве на Сочельник и Рождество - "прояснения и морозное похолодание".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 23 декабря погода по стране ожидается облачная, но без осадков.

Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Ветер - со скоростью 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 23 декабря от УкрГМЦ (инфографика: meteo.gov.ua)

Тем временем днем в Украине местами вероятен небольшой мокрый снег и дождь.

Не предвидится осадков, как и указывала Диденко, на юге и востоке нашей страны.

Погода завтра в разных областях Украины (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее эксперты УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Кроме того, в Укргидрометцентре объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

