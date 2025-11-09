Перед одним із головних свят у США до мінімуму скоротять авіарейси: яка причина

У зв'язку з продовженням федерального шатдауну, кількість авіарейсів у США буде скорочена до мінімуму напередодні Дня подяки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра транспорту США Шона Даффі, яку наводить Reuters.

Як зазначається, зупинка роботи уряду, що триває вже рекордні 40 днів, призвела до нестачі диспетчерів повітряного руху, які, як і інші федеральні службовці, не отримують зарплату вже декілька тижнів.

"Ситуація лише погіршуватиметься. За два тижні до Дня подяки ви побачите, як авіаперевезення скоротяться до мінімуму", - сказав Даффі.

Дня подяки в США

У США напередодні Дня подяки, одного з головних свят у країні, який цього року відзначатимуть 27 листопада, очікуються масштабні перебої в авіасполученні. Як повідомив міністр транспорту США, мільйони американців можуть не потрапити на свої рейси, якщо ситуація не зміниться.

Через нестачу диспетчерів повітряного руху Федеральне управління цивільної авіації (FAA) наказало авіакомпаніям скоротити кількість щоденних рейсів. Зокрема, з 6 листопада у 40 головних аеропортах США рейси скорочуються на 4%, з 11 листопада - на 6%, а з 14 листопада - до 10%.

Скорочення пов’язане з наслідками федерального “шатдауну”, що триває з 1 жовтня. Через це все більше досвідчених диспетчерів виходять на пенсію, а FAA нині бракує від 1 до 2 тисяч фахівців для повного укомплектування штатів.

"До закриття уряду щодня на пенсію виходили близько чотирьох диспетчерів, а зараз - від 15 до 20. Ми намагалися утримати досвідчених працівників, щоб уникнути кризи", - зазначив міністр транспорту.



