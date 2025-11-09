Перед одним из главных праздников в США до минимума сократят авиарейсы: какая причина
В связи с продолжением федерального шатдауна, количество авиарейсов в США будет сокращено до минимума в преддверии Дня благодарения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра транспорта США Шона Даффи, которое приводит Reuters.
Как отмечается, остановка работы правительства, которая длится уже рекордные 40 дней, привела к нехватке диспетчеров воздушного движения, которые, как и другие федеральные служащие, не получают зарплату уже несколько недель.
"Ситуация будет только ухудшаться. За две недели до Дня благодарения вы увидите, как авиаперевозки сократятся до минимума", - сказал Даффи.
День благодарения в США
В США накануне Дня благодарения, одного из главных праздников в стране, который в этом году будут отмечать 27 ноября, ожидаются масштабные перебои в авиасообщении. Как сообщил министр транспорта США, миллионы американцев могут не попасть на свои рейсы, если ситуация не изменится.
Из-за нехватки диспетчеров воздушного движения Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приказало авиакомпаниям сократить количество ежедневных рейсов. В частности, с 6 ноября в 40 главных аэропортах США рейсы сокращаются на 4%, с 11 ноября - на 6%, а с 14 ноября - до 10%.
Сокращение связано с последствиями федерального "шатдауна", который длится с 1 октября. Из-за этого все больше опытных диспетчеров выходят на пенсию, а FAA сейчас не хватает от 1 до 2 тысяч специалистов для полного укомплектования штатов.
"До закрытия правительства ежедневно на пенсию выходили около четырех диспетчеров, а сейчас - от 15 до 20. Мы пытались удержать опытных работников, чтобы избежать кризиса", - отметил министр транспорта.
Шатдаун и его последствия
Шатдаун - приостановление работы федерального правительства США из-за отсутствия согласованного финансирования - длится 39 дней и побил все антирекорды, ранее установленные в Соединенных Штатах.
По оценкам экономистов, ежедневные убытки для экономики США достигают около 15 миллиардов долларов. Бюджетные ограничения уже ощутили на себе многочисленные федеральные агентства. Авиакомпании США отменили уже более 1000 авиарейсов.
Кроме этого, из-за шатдауна американских военных в Германии отправляют в фудбанки. Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.
Но, что значительно хуже, из-за длительного частичного закрытия правительства США был задержан экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, предназначенного для союзников по НАТО и Украины.