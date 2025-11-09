Перед одним из главных праздников в США до минимума сократят авиарейсы: какая причина

В связи с продолжением федерального шатдауна, количество авиарейсов в США будет сокращено до минимума в преддверии Дня благодарения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра транспорта США Шона Даффи, которое приводит Reuters .

Как отмечается, остановка работы правительства, которая длится уже рекордные 40 дней, привела к нехватке диспетчеров воздушного движения, которые, как и другие федеральные служащие, не получают зарплату уже несколько недель.

"Ситуация будет только ухудшаться. За две недели до Дня благодарения вы увидите, как авиаперевозки сократятся до минимума", - сказал Даффи.

День благодарения в США

В США накануне Дня благодарения, одного из главных праздников в стране, который в этом году будут отмечать 27 ноября, ожидаются масштабные перебои в авиасообщении. Как сообщил министр транспорта США, миллионы американцев могут не попасть на свои рейсы, если ситуация не изменится.

Из-за нехватки диспетчеров воздушного движения Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приказало авиакомпаниям сократить количество ежедневных рейсов. В частности, с 6 ноября в 40 главных аэропортах США рейсы сокращаются на 4%, с 11 ноября - на 6%, а с 14 ноября - до 10%.

Сокращение связано с последствиями федерального "шатдауна", который длится с 1 октября. Из-за этого все больше опытных диспетчеров выходят на пенсию, а FAA сейчас не хватает от 1 до 2 тысяч специалистов для полного укомплектования штатов.

"До закрытия правительства ежедневно на пенсию выходили около четырех диспетчеров, а сейчас - от 15 до 20. Мы пытались удержать опытных работников, чтобы избежать кризиса", - отметил министр транспорта.