Pepco виходить в Україну: польська мережа офіційно підтвердила запуск

Польський ритейлер Pepco офіційно оголосив про вихід на український ринок. Компанія планує запустити пілотні магазини в окремих регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Pepco Group.
Польська мережа Pepco, яка спеціалізується на продажу бюджетного одягу та товарів для дому, офіційно оголосила про старт роботи в Україні.
Про запуск повідомив генеральний директор Pepco Group Стефан Борхерт під час презентації фінансових результатів компанії.
За його словами, ритейлер запускає пілотний формат роботи у кількох регіонах України. У компанії вважають український ринок перспективним для подальшого розвитку бренду.
"Ми також запускаємо ретельно спланований пілотний проект в окремих регіонах України, на ринку, де Pepco вже має високу впізнаваність бренду, і який є потенційно значною новою можливістю для зростання групи в довгостроковій перспективі", – зазначив він.
При цьому конкретні міста, дати відкриття чи кількість магазинів Pepco поки не називає.
Pepco – один із найбільших європейських дискаунтерів, який працює переважно у країнах Центральної та Східної Європи. Мережа продає недорогий одяг, товари для дітей, декор і побутові речі.
Компанія також активно розширюється в Західній Європі. До 2030 року Pepco планує відкрити щонайменше 600 нових магазинів.
Польські ритейлери останніми роками активно збільшують присутність на українському ринку. Зокрема, бренди групи LPP – Reserved, Sinsay, Cropp, House та Mohito – уже входять до числа найбільших fashion-мереж в Україні.
Раніше в Асоціації ритейлерів України повідомляли, що перші магазини Pepco можуть з’явитися в Україні вже у 2026 році.
За підсумками першого півріччя 2026 фінансового року Pepco Group збільшила дохід до 2,47 млрд євро. Чистий прибуток компанії зріс більш ніж на 50%.
У компанії також заявили, що продовжують інвестувати у розвиток мережі та цифрових сервісів, зокрема мобільного застосунку й програм лояльності.