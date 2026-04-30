Турецька мережа SuperStep закриває всі магазини в Україні – що відомо про рішення ритейлера

15:27 30.04.2026 Чт
Мережа взуттєвих магазинів SuperStep завершує роботу в Україні після стратегічного перегляду бізнесу
aimg Анастасія Мацепа
Фото: мережа SuperStep припиняє діяльність в Україні (Facebook SuperStep)

Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів SuperStep закриє всі свої магазини в Україні протягом травня–червня. Рішення ухвалене в межах стратегічного аналізу глобальної діяльності компанії та оптимізації бізнес-моделі.

Про це заявив генеральний директор Eren Retail Group в Україні Зафер Озбай, повідомляє РБК-Україна з посилання на RAU.

Головне:

  • SuperStep закриває всі магазини в Україні у травні–червні 2026 року.
  • Рішення ухвалене в межах глобальної оптимізації бізнесу Eren Retail Group.
  • Магазини Lacoste в Україні продовжують роботу у звичайному режимі.
  • Станом на кінець квітня в Україні працювало 6 офлайн-магазинів SuperStep.
  • Бренд працює на українському ринку з 2015 року.

"Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де бачимо вищу довгострокову ефективність. Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок – це оптимізація глобальної діяльності, а не оцінка потенціалу ринку", – зазначив Зафер Озбай.

Водночас він підкреслив, що мережа Lacoste, яка також входить до Eren Retail Group, продовжує роботу в Україні. Станом на кінець квітня в країні працювало 12 магазинів бренду.

SuperStep була заснована у 2012 році в Стамбулі та працює у сегменті sport-casual і lifestyle, пропонуючи продукцію таких брендів як Nike, Adidas, Puma, New Balance та інші. В Україні бренд працює з 2015 року, коли відкрив перший магазин у Києві.

У 2023–2025 роках мережа продовжувала розширення та відкривала нові магазини у великих містах України, однак нині завершує офлайн-діяльність.

На кінець квітня 2026 року в Україні залишалося шість магазинів SuperStep, зокрема у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Також бренд мав онлайн-магазин.

