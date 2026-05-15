Від Reebok до турецького fashion: чому відомі бренди закривають магазини в Україні

12:35 15.05.2026 Пт
Чому міжнародні бренди та українські мережі йдуть з ринку
aimg Анастасія Мацепа
Від Reebok до турецького fashion: чому відомі бренди закривають магазини в Україні Фото: навесні 2026 року український ритейл зіткнувся з новою хвилею закриттів магазинів (Getty Images)
Цьогорічна весна позначилася низкою гучних закриттів на українському ринку ритейлу. Аналіз закриттів у ритейлі за останні два місяці вказує на кілька причин - падіння купівельної спроможності та логістичні виклики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

Головне:

  • Reebok остаточно йде з України: у травні закриваються останні магазини бренду в Києві.
  • Koton, SuperStep та InStreet згортали роботу через зміну глобальної стратегії та ризики на українському ринку.
  • Мережа "Арсен" закриває всі супермаркети після 24 років роботи.
  • Usupso та O!Some втратили прибутковість через падіння попиту на "емоційні покупки".
  • У київському ТРЦ Magelan закрився кінотеатр "Лінія Кіно", який працював понад 20 років.

Міжнародні бренди скорочують присутність

Одним із найгучніших закриттів весни стало остаточне згортання роботи мережі Reebok в Україні. У травні 2026 року припиняють роботу останні два магазини бренду у столичних ТРЦ Retroville та SkyMall.

Після початку повномасштабної війни українською мережею Reebok керував турецький холдинг FLO Retailing. Однак компанія вирішила переглянути свою глобальну стратегію та скоротити присутність на ринках із високими ризиками та низькою маржинальністю.

Раніше FLO Retailing також закрив останній магазин спортивного одягу InStreet у ТРЦ Respublika Park.

Паралельно з українського ринку йде й мультибрендова мережа взуття SuperStep. Шість магазинів компанії мають закритися у травні-червні.

Ще одним брендом, який скорочує присутність, став турецький Koton. Компанія закриває два магазини в Україні після восьми років роботи. За цей час мережа так і не змогла масштабуватися до раніше анонсованих 15 торгових точок.

Експерти пояснюють вихід турецьких fashion-операторів валютними коливаннями, падінням рентабельності та централізацією бізнесу головними офісами в Туреччині.

"Арсен" та інші мережі повністю залишають ринок

Про повне закриття також оголосила львівська мережа супермаркетів «Арсен», яка працювала в Україні 24 роки.

Компанія заявила, що завершує не лише роботу "Арсену", а й мереж "Фреш", "Союз" та "Квартал". Власник бізнесу Михайло Весельський назвав це “плановим завершенням роздрібного напрямку”.

За його словами, компанія хоче зосередитися на девелоперських проєктах та соціальних ініціативах.

Усі магазини мережі працюватимуть до 31 травня 2026 року. Частину локацій мають зайняти інші оператори ринку.

Lifestyle-магазини та кінотеатри теж під ударом

Зміна споживчих звичок вдарила і по сегменту lifestyle-ритейлу.

Мережі Usupso та O!Some оголосили про повне закриття в Україні. Компанії пояснили це падінням виторгу, втратою прибутковості та переорієнтацією покупців на товари першої необхідності.

Особливо сильно постраждали магазини, які залежали від трафіку в торгових центрах та імпульсних покупок.

Складна ситуація спостерігається і в сегменті розваг. У квітні 2026 року в київському ТРЦ Magelan закрився кінотеатр "Лінія Кіно", який працював там понад 20 років.

Після цього мережа залишила лише один кінотеатр – у Cherry Mall у Вишневому.

Експерти ринку вважають, що такі закриття свідчать про зміну ролі традиційних кінотеатрів у торгових центрах та необхідність пошуку нових форматів для залучення відвідувачів.

Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
