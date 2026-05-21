RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Pepco выходит в Украину: польская сеть официально подтвердила запуск

12:13 21.05.2026 Чт
2 мин
Известно, в каких именно городах ждать открытия магазинов Pepco?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: польская сеть Pepco запускает пилотный проект в Украине (Getty Images)

Польский ритейлер Pepco официально объявил о выходе на украинский рынок. Компания планирует запустить пилотные магазины в отдельных регионах страны.

Главное:

  • Pepco подтвердила выход на украинский рынок.
  • Компания запускает пилотный проект в отдельных регионах.
  • Сеть продает одежду и товары для дома по низким ценам.
  • В Pepco заявили о потенциале Украины для дальнейшего роста.

Польская сеть Pepco, которая специализируется на продаже бюджетной одежды и товаров для дома, официально объявила о старте работы в Украине.

О запуске сообщил генеральный директор Pepco Group Стефан Борхерт во время презентации финансовых результатов компании.

По его словам, ритейлер запускает пилотный формат работы в нескольких регионах Украины. В компании считают украинский рынок перспективным для дальнейшего развития бренда.
"Мы также запускаем тщательно спланированный пилотный проект в отдельных регионах Украины, на рынке, где Pepco уже имеет высокую узнаваемость бренда, и который является потенциально значительной новой возможностью для роста группы в долгосрочной перспективе", - отметил он.

При этом конкретные города, даты открытия или количество магазинов Pepco пока не называет.

Что известно о сети

Pepco - один из крупнейших европейских дискаунтеров, который работает преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы. Сеть продает недорогую одежду, товары для детей, декор и бытовые вещи.

Компания также активно расширяется в Западной Европе. К 2030 году Pepco планирует открыть не менее 600 новых магазинов.

Почему это важно для Украины

Польские ритейлеры в последние годы активно увеличивают присутствие на украинском рынке. В частности, бренды группы LPP - Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito - уже входят в число крупнейших fashion-сетей в Украине.

Ранее в Ассоциации ритейлеров Украины сообщали, что первые магазины Pepco могут появиться в Украине уже в 2026 году.

Финансовые показатели компании

По итогам первого полугодия 2026 финансового года Pepco Group увеличила доход до 2,47 млрд евро. Чистая прибыль компании выросла более чем на 50%.

В компании также заявили, что продолжают инвестировать в развитие сети и цифровых сервисов, в частности мобильного приложения и программ лояльности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БизнесМагазины