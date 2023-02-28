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У Пентагоні заявили, що загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик

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США, Вівторок 28 лютого 2023 19:03
У Пентагоні заявили, що загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик Фото: у Пентагоні заявили, що загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик у зв'язку з посиленням співпраці з РФ та передачею дронів країні-агресору.

Про це заявила заступниця помічника секретаря Дана Строул повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джефа Селдіна.

Строул назвала причини перетворення загроза від Ірану на глобальний виклик.

"Це результат посилення військової співпраці між Іраном і Росією та незаконної передачі Іраном Росії ударних безпілотників, які використовуються в Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, у ЦРУ повідомили про наявність доказів того, що РФ запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу.

У США також зазначали, що РФ найближчим часом може надати Ірану винищувачі.

Крім того, в Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності.

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