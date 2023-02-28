В Пентагоне заявили, что угроза со стороны Ирана превратилась в глобальный вызов

Угроза со стороны Ирана превратилась в глобальный вызов в связи с усилением сотрудничества с РФ и передачей дронов стране-агрессору.

Об этом заявила заместитель помощника секретаря Дана Строул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джефа Селдина .

Строул назвала причины превращения угрозы от Ирана в глобальный вызов.

"Это результат усиления военного сотрудничества между Ираном и Россией и незаконной передачи Ираном России ударных беспилотников, которые используются в Украине", - сказала она.

Напомним, в ЦРУ сообщили о наличии доказательств того, что РФ предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.

В США также отмечали, что РФ в ближайшее время может предоставить Ирану истребители.

Кроме того, в Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности.

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