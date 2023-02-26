Росія запропонувала Ірану допомогу з ракетною програмою в обмін на зброю, - ЦРУ

Сьогодні, 26 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що Росія запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу.

Директор ЦРУ зауважив, що альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і цей наратив він назвав "тривожним".

"Зараз він рухається досить швидко в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським мирним жителям. Ми знаємо, що вони забезпечили боєприпаси для артилерії та танків", - сказав Бернс .

Він повідомив, що ЦРУ також бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі та принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в їхньому вторгненні.

Зустріч із головою російської розвідки

Бернс також описав свою розмову з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, та наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "надто впевнений" у своїй здатності розтерзати Україну.

"Моя мета полягала не в тому, щоб говорити про переговори. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Це було чітко пояснити Наришкіну - і через нього президенту Путіну - серйозні наслідки для Росії. Я думаю, що Наришкін зрозумів серйозність цього питання, і я думаю, що Путін також це зрозумів", - сказав Бернс.

Він назвав дискусію з Наришкіним "досить сумною", але сказав, що він зрозумів деякі ключові моменти.