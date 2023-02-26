Винищувачі, вертольоти та ППО. Іран має намір отримати від РФ зброї на "мільярди доларів"

Росія найближчим часом може надати Ірану винищувачі, що є останньою ознакою зростаючої оборонної співпраці між Москвою та Тегераном.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У листопаді 2022 року Іран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди для війни в Україні. Росія й надалі планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати замість більшої військової техніки.

"Росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, у тому числі щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони", - заявив Кірбі.

За його словами, Іран також прагне придбати ударні гелікоптери, радари ППО та навчально-бойові літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військової техніки на мільярди доларів.

Він також зазначив, що більш тісний військовий союз між двома країнами може ускладнити зусилля Заходу в Україні та інших регіонах.

"Це, безумовно, не лише ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - додав він.