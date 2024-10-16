В Пентагоні роз'яснили, чому США не хочуть збивати російські ракети над Україною
Сполучені Штати не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі, оскільки війни в Ізраїлі та в Україні відрізняються за своєю суттю.
Про це заявила заступник прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.
Вона зазначила, що оборонне відомство та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль та Україну в забезпеченні різних необхідних для них оборонних потреб.
На запитання чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для відбиття атак балістичними ракетами з боку Ірану, але не роблять цього на території союзників по НАТО в Європі для захисту західної частини України від ракетних атак Росії, Сінгх зазначила, що це дві різні ситуації.
"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - сказала заступник речника Пентагону.
Водночас, за її словами, президент США Джо Байден "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".
Сінгх також наголосила на важливості співпрацювати з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.
Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого - початку поточного року з затримкою пакету допомоги Україні й Ізраїлю.
Що таке комплекс THAAD?
THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense ) - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.
У комплексі THAAD застосовано так звану концепцію "кінетичного перехоплення" - для ураження цілі використовується лише кінетична енергія апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Завдяки цьому комплекс має бути суттєво ефективніший порівняно з застарілими балістичними ракетами.
Комплекс виробляється компанією Lockheed Martin Missiles and Space.
Посилення ППО Ізраїлю
1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. Цей обстріл був актом помсти через ліквідацію ізраїльською армією ватажка терористичної організації "Хезболла" Хасана Насралли.
Ізраїль пообіцяв смертоносну атаку на Іран у відповідь.
Днями військові США розгорнули на теренах Ізраїлю систему THAAD, що має посилити інтегровану систему ППО країни на тлі подальших ударів балістичними ракетами з боку Ірану.
Також Пентагон надасть Ізраїлю нові системи протиракетної оборони.
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