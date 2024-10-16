В Пентагоні роз'яснили, чому США не хочуть збивати російські ракети над Україною

Сполучені Штати не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі, оскільки війни в Ізраїлі та в Україні відрізняються за своєю суттю.

Про це заявила заступник прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.

Вона зазначила, що оборонне відомство та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль та Україну в забезпеченні різних необхідних для них оборонних потреб.

На запитання чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для відбиття атак балістичними ракетами з боку Ірану, але не роблять цього на території союзників по НАТО в Європі для захисту західної частини України від ракетних атак Росії, Сінгх зазначила, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - сказала заступник речника Пентагону.

Водночас, за її словами, президент США Джо Байден "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".

Сінгх також наголосила на важливості співпрацювати з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.

Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого - початку поточного року з затримкою пакету допомоги Україні й Ізраїлю.

Що таке комплекс THAAD?

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense ) - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

У комплексі THAAD застосовано так звану концепцію "кінетичного перехоплення" - для ураження цілі використовується лише кінетична енергія апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Завдяки цьому комплекс має бути суттєво ефективніший порівняно з застарілими балістичними ракетами.

Комплекс виробляється компанією Lockheed Martin Missiles and Space.