США розгорнули батарею ППО THAAD в Ізраїлі, - Пентагон
Американські військові розгорнули батарею протиповітряної оборони THAAD в Ізраїлі. Цей крок має посилити інтегровану систему ППО Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.
Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомив, що за вказівкою американського президента Джо Байдена міністр оборони США Ллойд Остін санкціонував розгортання батареї THAAD і пов’язаного екіпажу військового персоналу США в Ізраїлі, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону Ізраїлю.
"Батарея THAAD посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Ця дія підкреслює тверду відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю та захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичними ракетами з боку Ірану", - повідомили в Пентагоні.
Водночас за словами Райдера, це лише частина ширших змін, які армія США зробила в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю та захистити американців від нападів Ірану та збройних формувань, пов’язаних з Іраном.
Варто зауважити, що це не перший раз, коли Сполучені Штати розгорнули батарею THAAD у даному регіоні.
Президент наказав військовим розгорнути батарею THAAD на Близькому Сході минулого року після атак 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні.
А ще до цього Сполучені Штати розгортали батарею THAAD в Ізраїлі у 2019 році для навчання та інтегрованих навчань ППО.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони.
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