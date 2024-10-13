США розгорнули батарею ППО THAAD в Ізраїлі, - Пентагон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомив, що за вказівкою американського президента Джо Байдена міністр оборони США Ллойд Остін санкціонував розгортання батареї THAAD і пов’язаного екіпажу військового персоналу США в Ізраїлі, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону Ізраїлю.

"Батарея THAAD посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Ця дія підкреслює тверду відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю та захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичними ракетами з боку Ірану", - повідомили в Пентагоні.

Водночас за словами Райдера, ц е лише частина ширших змін, які армія США зробила в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю та захистити американців від нападів Ірану та збройних формувань, пов’язаних з Іраном.

Варто зауважити, що це не перший раз, коли Сполучені Штати розгорнули батарею THAAD у даному регіоні.

Президент наказав військовим розгорнути батарею THAAD на Близькому Сході минулого року після атак 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні.